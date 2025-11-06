В Росфинмониторинге рассказали, что может привести к блокировке счета

По словам Курьянова, в таких случаях банк накладывает ограничение на дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций.

"Клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения", - сказал Курьянов.