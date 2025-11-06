Рейтинг@Mail.ru
15:30 06.11.2025 (обновлено: 16:40 06.11.2025)
В Росфинмониторинге рассказали, что может привести к блокировке счета
В Росфинмониторинге рассказали, что может привести к блокировке счета

Росфинмониторинг: блокировки счетов связаны с нетипичным поведением клиентов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Нетипичное поведение клиентов, включающее слишком частые переводы денег и операции на крупные суммы, часто становится причиной блокировки счетов, рассказал начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов в интервью KP.RU.
"Банки используют специальные системы для отслеживания подозрительной активности клиентов и при необходимости могут заблокировать счет. Сбои в работе таких систем случаются крайне редко, поэтому блокировки счетов чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов - например, слишком частыми переводами или операциями на суммы, несоразмерные официальному доходу", — сказал сотрудник Росфинмониторинга.
Девушка со смартфоном и картой - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Аналитик объяснила причины блокировки счета в банке за перевод самому себе
4 ноября, 02:15
По словам Курьянова, в таких случаях банк накладывает ограничение на дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций.
"Клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения", - сказал Курьянов.
Ранее член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина обратилась в Центробанк России с просьбой исключить из числа подозрительных операций обязательные платежи, операции, которые совершаются на "Госуслугах", а также иных официальных сайтах государственных и муниципальных органов, авторизация на которых осуществляется посредством учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В обращении политик отметила, что россияне при оплате нескольких небольших счетов от государственных органов на портале госуслуг могут сталкиваться с тем, что банк принимает решение о том, что происходит что-то "нетипичное" и "подозрительное", и осуществляет блокировку счетов.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
МВД рассказало, как защититься от мошенников при онлайн-платежах
27 октября, 09:50
 
