Рейтинг@Mail.ru
CMP-платформа от "билайн бизнес" возглавила рейтинг CNews Market - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/reyting-2053192518.html
CMP-платформа от "билайн бизнес" возглавила рейтинг CNews Market
CMP-платформа от "билайн бизнес" возглавила рейтинг CNews Market - РИА Новости, 06.11.2025
CMP-платформа от "билайн бизнес" возглавила рейтинг CNews Market
Платформа для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP) "Центр управления M2M" (18+) от "билайн бизнес" заняла первое место... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:05:00+03:00
2025-11-06T16:05:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
интернет
экономика
бизнес
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938095979_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_9086d065023d1830aa7264dafbf0c84c.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938095979_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_a8a2ed6e211b67eb65a2a7ba17a34193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, интернет, экономика, бизнес, россия
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Интернет, Экономика, Бизнес, Россия

CMP-платформа от "билайн бизнес" возглавила рейтинг CNews Market

© iStock.com / gorodenkoffПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Программист во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Платформа для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP) "Центр управления M2M" (18+) от "билайн бизнес" заняла первое место в рейтинге CNews Market (18+) за 2025 год среди подобных решений, инструмент продемонстрировал высокие показатели по функциональности, отчетности и безопасности, сообщает пресс-служба оператора.
Количество и разнообразие устройств, работающих на технологии "Интернет вещей" (Internet of Things, IoT) или межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine, M2M, то есть обмен данными между различными устройствами без непосредственного участия человека), постоянно растет. Это приводит к необходимости внедрения специализированных платформенных решений, автоматизирующих процессы управления подключением и сбора аналитической информации.
ИТ-маркетплейс CNews Market составил аналитический отчет о присутствующих на рынке отечественных решениях для управления M2M-устройствами. Рейтинг разработан по методике анализа функционала платформ ключевых игроков с учетом их технических характеристик, уровня функциональности, возможностей отчетности, безопасности и резервирования, а также качества поддержки пользователей.
"Для нас важно, что независимая оценка подтверждает технологическую зрелость нашей CMP-платформы. Сегодня рынок IoT требует широкого функционала платформ, где автоматизация, аналитика и безопасность работают как единое целое. Мы последовательно развиваем архитектуру "Центра управления М2М" в этом направлении и делаем сервис максимально прозрачным для клиентов. Лидирующая позиция в рейтинге показывает, что мы движемся в верном направлении", – приводит пресс-служба слова директора по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных "билайн бизнес" Александра Хомутинникова.
CMP-платформа "Центр управления M2M" от "билайн бизнес" используется в сферах транспорта, промышленности, энергетики, розничной торговли и других направлениях, где необходимо обеспечить регулярный съем и передачу показаний поддерживаемых приборов и диспетчеризацию.
Благодаря широкому функционалу платформа позволяет удаленно управлять подключенным оборудованием и сервисами, обеспечивая непрерывный мониторинг поступающей информации (статус подключения, сбои, перегрузки и т.п.), накапливать и анализировать данные. Это не только позволяет клиентам снижать затраты на обслуживание и ремонт, но и помогает быстро среагировать и устранить аварийные ситуации.*
*Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTTrZ1WmD
БилайнВымпелКомТехнологииИнтернетЭкономикаБизнесРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала