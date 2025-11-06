CMP-платформа от "билайн бизнес" возглавила рейтинг CNews Market

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Платформа для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP) "Центр управления M2M" (18+) от "билайн бизнес" заняла первое место в Платформа для управления подключенными устройствами (Connectivity Management Platform, CMP) "Центр управления M2M" (18+) от "билайн бизнес" заняла первое место в рейтинге CNews Market (18+) за 2025 год среди подобных решений, инструмент продемонстрировал высокие показатели по функциональности, отчетности и безопасности, сообщает пресс-служба оператора.

Количество и разнообразие устройств, работающих на технологии "Интернет вещей" (Internet of Things, IoT) или межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine, M2M, то есть обмен данными между различными устройствами без непосредственного участия человека), постоянно растет. Это приводит к необходимости внедрения специализированных платформенных решений, автоматизирующих процессы управления подключением и сбора аналитической информации.

ИТ-маркетплейс CNews Market составил аналитический отчет о присутствующих на рынке отечественных решениях для управления M2M-устройствами. Рейтинг разработан по методике анализа функционала платформ ключевых игроков с учетом их технических характеристик, уровня функциональности, возможностей отчетности, безопасности и резервирования, а также качества поддержки пользователей.

"Для нас важно, что независимая оценка подтверждает технологическую зрелость нашей CMP-платформы. Сегодня рынок IoT требует широкого функционала платформ, где автоматизация, аналитика и безопасность работают как единое целое. Мы последовательно развиваем архитектуру "Центра управления М2М" в этом направлении и делаем сервис максимально прозрачным для клиентов. Лидирующая позиция в рейтинге показывает, что мы движемся в верном направлении", – приводит пресс-служба слова директора по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных "билайн бизнес" Александра Хомутинникова.

CMP-платформа "Центр управления M2M" от "билайн бизнес" используется в сферах транспорта, промышленности, энергетики, розничной торговли и других направлениях, где необходимо обеспечить регулярный съем и передачу показаний поддерживаемых приборов и диспетчеризацию.

Благодаря широкому функционалу платформа позволяет удаленно управлять подключенным оборудованием и сервисами, обеспечивая непрерывный мониторинг поступающей информации (статус подключения, сбои, перегрузки и т.п.), накапливать и анализировать данные. Это не только позволяет клиентам снижать затраты на обслуживание и ремонт, но и помогает быстро среагировать и устранить аварийные ситуации.*