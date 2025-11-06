Рэпер Obe 1 Kanobe частично признал вину по делу о наркотиках

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Рэп-исполнитель Никита Вартиков (Obe 1 Kanobe) признает вину только в культивации и хранении наркотиков, но не в покушении на их сбыт, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"В покушении на сбыт он вину не признает. В ходе допроса в суде он заявил, что дал последовательные показания относительно того, что он действительно выращивал марихуану, для чего он это делал. Таким образом, он признает вину в незаконной культивации и незаконном хранении, но не в покушении на сбыт", - рассказал собеседник агентства.
Ранее дело в отношении Вартикова поступило в один из судов Подмосковья для рассмотрения по существу.
Вартикова задержали в марте 2025 года. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области.
Отмечалось, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. Вскоре Obe 1 Kanobe отправили в СИЗО.
Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.
За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В то же время, срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.
