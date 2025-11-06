Рейтинг@Mail.ru
Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вошел в российские воды - РИА Новости, 06.11.2025
08:59 06.11.2025
Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вошел в российские воды
Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вошел в российские воды - РИА Новости, 06.11.2025
Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вошел в российские воды
Паром Seabridge, выполняющий первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон-Сочи, движется к Сочи, вошел в территориальные воды РФ, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 06.11.2025
сочи, россия, трабзон (провинция)
Сочи, Россия, Трабзон (провинция)
Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вошел в российские воды

Первый за 14 лет паром Seabridge из Трабзона в Сочи вошел в российские воды

ТРАБЗОН, 5 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge, выполняющий первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон-Сочи, движется к Сочи, вошел в территориальные воды РФ, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Первый за 14 лет паром отправился по маршруту из турецкого Трабзона в Сочи в 21.10 мск в среду, таким образом, восстановлено паромное сообщение между РФ и Турцией. Время в пути до Сочи составит около 12 часов.
На борту парома 20 пассажиров.
"Паром движется в сторону Сочи в нормальном режиме без каких-либо проблем. В эти минуты он уже должен войти в территориальные воды РФ", - сообщил Чакыр.
На портале marinetraffic для отслеживания судов позиция парома доступна лишь по состоянию на 01.00 мск, Чакыр пояснил, что это может быть связано с техническими проблемами портала.
В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости Чакыр. Он отмечал, что пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.
Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами. Время в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.
Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон-Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили в Liderline. Интерес проявляют граждане как России, так и Турции.
Судно Seabridge было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет восемь палуб, половина из которых пассажирские.
СочиРоссияТрабзон (провинция)
 
 
