Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вошел в российские воды

ТРАБЗОН, 5 ноя – РИА Новости. Паром Seabridge, выполняющий первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон-Сочи, движется к Сочи, вошел в территориальные воды РФ, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Первый за 14 лет паром отправился по маршруту из турецкого Трабзона Сочи в 21.10 мск в среду, таким образом, восстановлено паромное сообщение между РФ Турцией . Время в пути до Сочи составит около 12 часов.

На борту парома 20 пассажиров.

"Паром движется в сторону Сочи в нормальном режиме без каких-либо проблем. В эти минуты он уже должен войти в территориальные воды РФ", - сообщил Чакыр.

На портале marinetraffic для отслеживания судов позиция парома доступна лишь по состоянию на 01.00 мск, Чакыр пояснил, что это может быть связано с техническими проблемами портала.

В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы. Паром Seabridge, который задействован на маршруте Трабзон-Сочи, застрахован от всех рисков, сообщил ранее РИА Новости Чакыр. Он отмечал, что пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

Чакыр сообщил, что судно рассчитано на 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Паром вмещает 20 фур или 200 легковых машин, оборудован спасательными шлюпками, катерами и другими спасательными средствами. Время в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий.

Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон-Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили в Liderline. Интерес проявляют граждане как России, так и Турции.