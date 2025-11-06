МВД рассказало, как определить, что вам звонит робот

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Неправильное интонирование, ошибки в употреблении сленговых слов и паузы между репликами могут указывать на то, что речь собеседника по телефону синтезированная, рассказала на пресс-конференции начальник отделения фоноскопических экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУМВД России по Москве Мария Зуева.

"Естественная речь отличается непосредственным реагированием на реплики собеседника. Если есть какая-то пауза между репликами, когда именно создается искусственная речь. Очень ярким признаком является правильные интонирования. Искусственный интеллект часто не совсем правильно справляется с этой задачей", - сказала она в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", приуроченной ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.