МВД рассказало, как определить, что вам звонит робот
МВД рассказало, как определить, что вам звонит робот - РИА Новости, 06.11.2025
МВД рассказало, как определить, что вам звонит робот
Неправильное интонирование, ошибки в употреблении сленговых слов и паузы между репликами могут указывать на то, что речь собеседника по телефону... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:30:00+03:00
2025-11-06T15:30:00+03:00
2025-11-06T15:30:00+03:00
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
Новости
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Неправильное интонирование, ошибки в употреблении сленговых слов и паузы между репликами могут указывать на то, что речь собеседника по телефону синтезированная, рассказала на пресс-конференции начальник отделения фоноскопических экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУМВД России по Москве Мария Зуева.
"Естественная речь отличается непосредственным реагированием на реплики собеседника. Если есть какая-то пауза между репликами, когда именно создается искусственная речь. Очень ярким признаком является правильные интонирования. Искусственный интеллект часто не совсем правильно справляется с этой задачей", - сказала она в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", приуроченной ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.
Она добавила, что искусственный интеллект также не справляется с точным употреблением сленговых выражений.
Зуева отметила, что в настоящее время активно развивается компьютерная обработка звуковых сигналов, а также искусственное создание голосовых файлов с помощью ИИ. В ЭКЦ МВД России
ведутся активные научные разработки по выявлению признаков модифицированной синтезированной устной речи, а также сгенерированных текстов письменной речи.