Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска
Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска
Разведчики группировки "Центр" нанесли удар по украинским военным, которые пытались прорваться в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:39:00+03:00
Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска
