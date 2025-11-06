Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска

СЕЛИДОВО (ДНР), 6 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" нанесли удар по украинским военным, которые пытались прорваться в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА.