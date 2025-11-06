Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска - РИА Новости, 06.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 06.11.2025
Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска
Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска - РИА Новости, 06.11.2025
Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска
Разведчики группировки "Центр" нанесли удар по украинским военным, которые пытались прорваться в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший... РИА Новости, 06.11.2025
Российские разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ у Красноармейска

Разведчики нанесли удар по боевикам ВСУ, пытавшимся прорваться в Красноармейск

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
СЕЛИДОВО (ДНР), 6 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" нанесли удар по украинским военным, которые пытались прорваться в Красноармейск, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА.
Разведчики группировки войск "Центр" обнаружили противника на северо-западе от Красноармейска, пытавшегося в тёмное время суток проникнуть в город. По данным бойцов, в группу входило двое военнослужащих ВСУ. Находившийся в запасе FPV-дрон попал в них и уничтожил одного из украинских военных.
Положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска (Харьковская область) и Красноармейска (ДНР) и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, заявило накануне Минобороны РФ.
Военнопленный: Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Красноармейск
Харьковская область
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Пресс-центр
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
