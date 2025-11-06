В Раде отреагировали на слова Лукашенко об украинцах

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пригласившего украинцев в страну, являются "сигналом надежды", написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все больше его соотечественников приезжают в Белоруссию и Россию, поскольку считают это безопасным, а жители ДНР забирают родственников, проживающих на подконтрольной Киеву территории, к себе.
"Потому что там есть свет, вода и тепло. Есть работа. И нет ни ТЦК, ни СБУ", — подчеркнул Дмитрук.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принимать еще больше мигрантов с Украины. По словам белорусского лидера, многие переселенцы с Украины уже работают в Белоруссии, в том числе в Гомельской области. Он еще раз пригласил жителей соседней республики приезжать и пообещал обеспечить им такую же жизнь в плане образования и здравоохранения, как и белорусам.
В середине октября президент Белоруссии призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" западную часть Украины. Счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, уверен белорусский лидер.