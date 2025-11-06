Рейтинг@Mail.ru
В Раде отреагировали на слова Лукашенко об украинцах - РИА Новости, 06.11.2025
19:17 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/rada-2053275613.html
В Раде отреагировали на слова Лукашенко об украинцах
В Раде отреагировали на слова Лукашенко об украинцах - РИА Новости, 06.11.2025
В Раде отреагировали на слова Лукашенко об украинцах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пригласившего украинцев в страну, являются "сигналом надежды", написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:17:00+03:00
2025-11-06T19:17:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
россия
артем дмитрук
александр лукашенко
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
белоруссия
россия
в мире, украина, белоруссия, россия, артем дмитрук, александр лукашенко, владимир зеленский, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Артем Дмитрук, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
В Раде отреагировали на слова Лукашенко об украинцах

Депутат Рады Дмитрук назвал приглашение украинцев в Белоруссию сигналом надежды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пригласившего украинцев в страну, являются "сигналом надежды", написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, — это станет стимулом и поддержкой", — заявил Дмитрук.
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Совбезе Белоруссии назвали размещение "Орешника" мерой сдерживания
4 ноября, 15:36
Он отметил, что все больше его соотечественников приезжают в Белоруссию и Россию, поскольку считают это безопасным, а жители ДНР забирают родственников, проживающих на подконтрольной Киеву территории, к себе.
"Потому что там есть свет, вода и тепло. Есть работа. И нет ни ТЦК, ни СБУ", — подчеркнул Дмитрук.
Митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского
3 ноября, 20:22
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принимать еще больше мигрантов с Украины. По словам белорусского лидера, многие переселенцы с Украины уже работают в Белоруссии, в том числе в Гомельской области. Он еще раз пригласил жителей соседней республики приезжать и пообещал обеспечить им такую же жизнь в плане образования и здравоохранения, как и белорусам.
В середине октября президент Белоруссии призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" западную часть Украины. Счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, уверен белорусский лидер.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине
3 ноября, 03:22
 
Заголовок открываемого материала