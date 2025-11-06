Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали главный источник вдохновения в работе - РИА Новости, 06.11.2025
06:52 06.11.2025
Россияне назвали главный источник вдохновения в работе
Россияне назвали главный источник вдохновения в работе - РИА Новости, 06.11.2025
Россияне назвали главный источник вдохновения в работе
Главным источником вдохновения в работе для россиян обоих полов является зарплата, однако основной мотивацией к труду деньги чаще служат для мужчин, чем для... РИА Новости, 06.11.2025
общество, россия
Общество, Россия
Россияне назвали главный источник вдохновения в работе

SuperJob: мужчин чаще вдохновляет на работу зарплата, женщин — общение

© РИА Новости / Мария КосареваОфисная работа
Офисная работа - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Мария Косарева
Офисная работа. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главным источником вдохновения в работе для россиян обоих полов является зарплата, однако основной мотивацией к труду деньги чаще служат для мужчин, чем для женщин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (29% против 22% соответственно). Россиянки же значительно чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (13% и менее 1%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян.
Также согласно данным, приведенным аналитиками, женщины чуть чаще (в пределах 1%) находят вдохновение в возможности достигать цели и получать результаты, в новых вызовах, а также в развитии навыков. А вот мужчины чаще (в пределах 1-2%) называют интерес, возможность творить, ответственность и свободу выбора.
В сервисе отметили, что общим главным источником вдохновения в работе для россиян является зарплата, на это указывают 25% опрошенных. Далее идет достижение целей и результатов, это назвали 9% россиян, коллег и атмосферу в коллективе отметили 7%, рабочий процесс и общение с людьми - по 6%.
"Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе", - добавили там.
Кроме того, в исследовании приводятся данные за 2018-2025 годы, согласно которым количество россиян, считающих зарплату основным фактором мотивации, в разные периоды времени варьировалось от 18% до 29%. Для сравнения число опрошенных, которых ничего не вдохновляло, составляло от 5% до 12% в зависимости от года.
ОбществоРоссия
 
 
