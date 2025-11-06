Россияне назвали главный источник вдохновения в работе

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главным источником вдохновения в работе для россиян обоих полов является зарплата, однако основной мотивацией к труду деньги чаще служат для мужчин, чем для женщин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (29% против 22% соответственно). Россиянки же значительно чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (13% и менее 1%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян.

Также согласно данным, приведенным аналитиками, женщины чуть чаще (в пределах 1%) находят вдохновение в возможности достигать цели и получать результаты, в новых вызовах, а также в развитии навыков. А вот мужчины чаще (в пределах 1-2%) называют интерес, возможность творить, ответственность и свободу выбора.

В сервисе отметили, что общим главным источником вдохновения в работе для россиян является зарплата, на это указывают 25% опрошенных. Далее идет достижение целей и результатов, это назвали 9% россиян, коллег и атмосферу в коллективе отметили 7%, рабочий процесс и общение с людьми - по 6%.

"Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе", - добавили там.