https://ria.ru/20251106/pvo-2053246255.html
ПВО сбила 14 украинских беспилотников за пять часов
ПВО сбила 14 украинских беспилотников за пять часов - РИА Новости, 06.11.2025
ПВО сбила 14 украинских беспилотников за пять часов
Дежурные средства российской ПВО в четверг днем сбили 14 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Ростовской областями и Республикой Башкортостан,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T17:42:00+03:00
2025-11-06T17:42:00+03:00
2025-11-06T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
республика башкортостан
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
республика башкортостан
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, республика башкортостан, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Республика Башкортостан, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 14 украинских беспилотников за пять часов
ПВО сбила 14 украинских БПЛА над российскими регионами за пять часов