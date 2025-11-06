Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 06.11.2025 (обновлено: 08:50 06.11.2025)
Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских дронов
Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.11.2025
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
31 октября, 05:05
Российские военные сбили:
  • 49 БПЛА — в Волгоградской области;
  • семь — в Крыму;
  • шесть — в Воронежской области;
  • четыре — в Ростовской;
  • три — в Белгородской;
  • два — в Орловской;
  • по одному — в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.
В Волгограде мирный житель погиб при атаке дрона на 24-этажный дом. Четыре балкона получили повреждения, в соседних зданиях выбило стекла. Для жильцов организовали пункты временного размещения.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
