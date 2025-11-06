Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских дронов

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.

В Волгограде мирный житель погиб при атаке дрона на 24-этажный дом. Четыре балкона получили повреждения, в соседних зданиях выбило стекла. Для жильцов организовали пункты временного размещения.