Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:42:00+03:00
2025-11-06T08:42:00+03:00
2025-11-06T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
воронежская область
республика крым
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
ростовская область
безопасность, волгоградская область, воронежская область, республика крым, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, ростовская область, белгородская область, курская область, липецкая область, тамбовская область
