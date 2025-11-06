https://ria.ru/20251106/pvo-2053118958.html
Силы ПВО сбили 75 украинских дронов за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:28:00+03:00
2025-11-06T08:28:00+03:00
2025-11-06T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
республика крым
ПВО сбила над российскими регионами 75 украинских дронов за ночь