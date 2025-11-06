Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 75 украинских дронов за ночь - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/pvo-2053118958.html
Силы ПВО сбили 75 украинских дронов за ночь
Силы ПВО сбили 75 украинских дронов за ночь - РИА Новости, 06.11.2025
Силы ПВО сбили 75 украинских дронов за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:28:00+03:00
2025-11-06T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волгоградская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, волгоградская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волгоградская область, Республика Крым
Силы ПВО сбили 75 украинских дронов за ночь

ПВО сбила над российскими регионами 75 украинских дронов за ночь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 – над территорией Волгоградской области, семь БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Орловской области, по одному БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВолгоградская областьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала