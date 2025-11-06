https://ria.ru/20251106/pvo-2053107546.html
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку украинских БПЛА в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 06.11.2025
Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в пяти районах Ростовской области