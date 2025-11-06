https://ria.ru/20251106/pvo-2053081994.html
Силы ПВО за вечер сбили 16 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 16 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
волгоградская область
Силы ПВО за вечер сбили 16 украинских беспилотников
