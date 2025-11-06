Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за вечер сбили 16 украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 06.11.2025
Силы ПВО за вечер сбили 16 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 16 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2025
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 16 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого ноября с 17.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по три БПЛА – над территориями Воронежской и Ростовской областей, по два – над территориями Брянской, Волгоградской областей и Республики Крым, по одному – над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей и Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
