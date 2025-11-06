https://ria.ru/20251106/putin-2053302669.html
В России много выдающихся атлетов, заявил Путин
В России много выдающихся атлетов, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2025
В России много выдающихся атлетов, заявил Путин
В РФ много выдающихся атлетов, которые знают, что такое спорт высоких достижений, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
Путин: в России много атлетов, которые знают, что такое спорт высоких достижений