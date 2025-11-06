Рейтинг@Mail.ru
22:00 06.11.2025
В России много выдающихся атлетов, заявил Путин
россия, владимир путин, спорт
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта" в Самаре
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта" в Самаре
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В РФ много выдающихся атлетов, которые знают, что такое спорт высоких достижений, сообщил президент России Владимир Путин.
"Много у нас профессиональных спортсменов, выдающихся наших атлетов, которые знают, что такое спорт высоких достижений. В некоторых видах спорта сейчас, в наши дни, дети, подростки, которые в школу только совсем недавно начали ходить, тренируются два раза в день в общей сложности 7-8 часов ежедневно", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
