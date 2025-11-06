https://ria.ru/20251106/putin-2053299360.html
Путин одобрил идею провести Совет по спорту по теме кадровой политики
Путин одобрил идею провести Совет по спорту по теме кадровой политики - РИА Новости, 06.11.2025
Путин одобрил идею провести Совет по спорту по теме кадровой политики
Президент России Владимир Путин положительно оценил идею главы комитета ГД по физической культуре и спорту Олега Матыцина о проведении Совета по спорту по теме... РИА Новости, 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053299138.html
https://ria.ru/20251106/putin-2053287073.html
https://rsport.ria.ru/20251106/putin-2053225223.html
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил идею главы комитета ГД по физической культуре и спорту Олега Матыцина о проведении Совета по спорту по теме кадровой политики.
Матыцин
в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта предложил Путину
на одном из ближайших заседаний Совета обсудить тему кадровой политики и подготовки профессиональных кадров.
«
"Хорошее предложение, спасибо большое", - ответил глава государства.
Матыцин заявил, что было бы целесообразно провести аудит, выявить корреляцию между потребностями отрасли и кадров, контрольными цифрами приема, количеством выпускников, процентом трудоустройства выпускников по специальностям и созданием новых рабочих мест с учетом количества вакансий в динамике с 2020 по 2025 год, для того, чтобы выстроить стратегию до 2036 года.
"В настоящее время рядом федеральных ведомств, в частности Министерством здравоохранения, предлагаются некоторые решения данной проблемы", - подчеркнул Матыцин.
Он отметил, что важно изучить этот опыт и найти подходы к применению с учетом специфики отрасли.
«
"И учитывая, что это первостепенное значение имеет стратегия кадровой политики, я просил бы рассмотреть возможность одно из ближайших заседаний Совета посвятить именно тематике кадровой политики, подготовки профессиональных кадров. Прошу поддержать предложение и дать соответствующие поручения Владимиру Владимировичу", - обратился к главе государства Матыцин.
В четверг Путин в Самаре
собрал заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", выступил на форуме "Россия - спортивная держава", принял участие в открытии новых спортивных объектов в России
в режиме видеоконференцсвязи.