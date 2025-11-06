Рейтинг@Mail.ru
Путин одобрил идею провести Совет по спорту по теме кадровой политики
21:34 06.11.2025
Путин одобрил идею провести Совет по спорту по теме кадровой политики
Путин одобрил идею провести Совет по спорту по теме кадровой политики
Путин одобрил идею провести Совет по спорту по теме кадровой политики
Президент России Владимир Путин положительно оценил идею главы комитета ГД по физической культуре и спорту Олега Матыцина о проведении Совета по спорту по теме...
2025
Путин одобрил идею провести Совет по спорту по теме кадровой политики

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил идею главы комитета ГД по физической культуре и спорту Олега Матыцина о проведении Совета по спорту по теме кадровой политики.
Матыцин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта предложил Путину на одном из ближайших заседаний Совета обсудить тему кадровой политики и подготовки профессиональных кадров.
"Хорошее предложение, спасибо большое", - ответил глава государства.
Матыцин заявил, что было бы целесообразно провести аудит, выявить корреляцию между потребностями отрасли и кадров, контрольными цифрами приема, количеством выпускников, процентом трудоустройства выпускников по специальностям и созданием новых рабочих мест с учетом количества вакансий в динамике с 2020 по 2025 год, для того, чтобы выстроить стратегию до 2036 года.
"В настоящее время рядом федеральных ведомств, в частности Министерством здравоохранения, предлагаются некоторые решения данной проблемы", - подчеркнул Матыцин.
Он отметил, что важно изучить этот опыт и найти подходы к применению с учетом специфики отрасли.
"И учитывая, что это первостепенное значение имеет стратегия кадровой политики, я просил бы рассмотреть возможность одно из ближайших заседаний Совета посвятить именно тематике кадровой политики, подготовки профессиональных кадров. Прошу поддержать предложение и дать соответствующие поручения Владимиру Владимировичу", - обратился к главе государства Матыцин.
В четверг Путин в Самаре собрал заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", выступил на форуме "Россия - спортивная держава", принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.
Россия, Самара, Олег Матыцин, Владимир Путин, Госдума РФ, Спорт
 
 
