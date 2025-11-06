Путин попросил членов Совета по развитию спорта передать свои предложения

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов Совета по развитию физической культуры и спорта передать свои предложения, их постараются все отработать и рассмотреть.
"Хочу обратиться с просьбой. Наверное, сейчас, может быть, не все сказали то, что хотели бы сказать. Мы работаем с вами уже более двух часов… Я просил бы вас тогда то, что вы хотели бы донести до меня или моих коллег, или (губернатору Тульской области, главе комиссии Госсовета по физкультуре и спорту - ред.) Дмитрию Вячеславович Миляеву как руководителю соответствующей структуры Госсовета передать, или в администрацию (помощнику президента РФ, секретарю Госсовета - ред.) Алексею Геннадьевичу (Дюмину - ред.)" - сказал президент на заседании.
Путин отметил, что он вместе с правительством РФ и соответствующими ведомствами и структурами рассмотрит все предложения. "Конечно, все постараемся отработать. Во всяком случае, сделать то, что возможно в современных условиях", - добавил глава государства.
В ходе поездки в Самарскую область в четверг Путин также посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", выступил на форуме "Россия - спортивная держава", принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.