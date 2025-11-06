Рейтинг@Mail.ru
21:31 06.11.2025 (обновлено: 22:05 06.11.2025)
Путин попросил членов Совета по развитию спорта передать свои предложения
россия, самара, владимир путин
Россия, Самара, Владимир Путин
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов Совета по развитию физической культуры и спорта передать свои предложения, их постараются все отработать и рассмотреть.
Путин в четверг провел в Самаре заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
РоссияСамараВладимир Путин
 
 
