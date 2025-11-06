Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф заявил, что провел шесть длительных встреч с Путиным - РИА Новости, 06.11.2025
21:08 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053296852.html
Уиткофф заявил, что провел шесть длительных встреч с Путиным
Уиткофф заявил, что провел шесть длительных встреч с Путиным - РИА Новости, 06.11.2025
Уиткофф заявил, что провел шесть длительных встреч с Путиным
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф утверждает, что провел уже шесть встреч с президентом России Владимиром Путиным, и каждая длилась не менее... РИА Новости, 06.11.2025
в мире, сша, россия, майами, владимир путин, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Майами, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Уиткофф заявил, что провел шесть длительных встреч с Путиным

Уиткофф провел шесть встреч с Путиным, каждая длилась более четырех часов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Стивен Уиткофф
Владимир Путин и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Стивен Уиткофф. Архивное фото
МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф утверждает, что провел уже шесть встреч с президентом России Владимиром Путиным, и каждая длилась не менее четырех часов.
"Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырёх часов", - заявил он на Американском бизнес-форуме в Майами.
По словам американского чиновника, некоторые из встреч с главой российского государства длились до пяти часов.
