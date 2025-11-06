Рейтинг@Mail.ru
В детско-юношеском споре важны все аспекты, заявил Путин
21:03 06.11.2025
В детско-юношеском споре важны все аспекты, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность всех аспектов детско-юношеского спорта. РИА Новости, 06.11.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта" в Самаре
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность всех аспектов детско-юношеского спорта.
"Сегодня не прозвучало ни одного вопроса, который не требует от нас какого-то дополнительного внимания - это и тренерский состав, и организация детско-юношеского спорта, и новые направления в спорте, сопровождение медицинское и так далее. Всё важно. Нет ни одного второстепенного вопроса, особенно, когда речь идёт о детях", - сказал Путин в завершение заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
