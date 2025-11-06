https://ria.ru/20251106/putin-2053295975.html
В детско-юношеском споре важны все аспекты, заявил Путин
В детско-юношеском споре важны все аспекты, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2025
В детско-юношеском споре важны все аспекты, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность всех аспектов детско-юношеского спорта. РИА Новости, 06.11.2025
В детско-юношеском споре важны все аспекты, заявил Путин
Путин заявил о важности всех аспектов развития детско-юношеского спорта