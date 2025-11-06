Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях - РИА Новости, 06.11.2025
20:59 06.11.2025
"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях
"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях
Радиостанция УВБ-76, известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сообщения на следующий день после поручения президента России Владимира РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:59:00+03:00
2025-11-06T20:59:00+03:00
россия, новая земля, сша, владимир путин, андрей белоусов
Россия, Новая Земля, США, Владимир Путин, Андрей Белоусов
"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях

Радиостанция УВБ-76 передала три сигнала после слов Путина о ядерных испытаниях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сообщения на следующий день после поручения президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям, передает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее активность.
Согласно публикации, в 13:03 по московскому времени 6 ноября в эфире прозвучало слово "мозгопрах", а в 14:35 — "подствольный".
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков назвал истерикой реакцию Запада на слова Путина о ядерных испытаниях
Помимо этого, в 15:54 станция передала слово "крымохрип".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Накануне состоялось заседание Совета безопасности России, на котором в числе других выступил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он назвал целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля. Как доложил Белоусов, в октябре США провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит шесть-семь минут.
Путин поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких испытаний. Он отметил, что Россия не намерена выходить из ДВЗЯИ, но будет вынуждена предпринять адекватные действия, если кто-то из участников договора решит нарушить его.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп назвал разговоры про ядерные испытания целесообразными, пишет WP
