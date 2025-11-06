"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сообщения на следующий день после поручения президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям, передает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее активность.
Согласно публикации, в 13:03 по московскому времени 6 ноября в эфире прозвучало слово "мозгопрах", а в 14:35 — "подствольный".
Помимо этого, в 15:54 станция передала слово "крымохрип".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Накануне состоялось заседание Совета безопасности России, на котором в числе других выступил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он назвал целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля. Как доложил Белоусов, в октябре США провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит шесть-семь минут.
Путин поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких испытаний. Он отметил, что Россия не намерена выходить из ДВЗЯИ, но будет вынуждена предпринять адекватные действия, если кто-то из участников договора решит нарушить его.