20:53 06.11.2025 (обновлено: 22:01 06.11.2025)
Путин рассказал о спортсмене, перепутавшем немецкий и английский языки
Президент России Владимир Путин вспомнил случай из жизни про спортсмена, который перепутал занятия по немецкому и английскому языку. РИА Новости, 06.11.2025
2025
Путин о сложностях совмещения спорта и учебы
«Пришел на занятия по немецкому языку. Полчаса отсидел, понял, что там английский» Путин рассказал, как сложно студентам совмещать спорт и учебу
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил случай из жизни про спортсмена, который перепутал занятия по немецкому и английскому языку.
"Я хорошо знаю по тому времени, когда я занимался, у нас был, по-моему, призер мира, чемпион Европы. Ну, вот учился в хорошем вузе. Просто зарисовка из жизни: пришел на занятия по немецкому языку. Полчаса отсидел, через полчаса понял, что там английский, оказывается… Кстати, хороший парень очень, добрый, крутой, во всех отношениях хороший", - сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Спорт рекомендован людям с ограничениями по здоровью, заявил Путин
28 мая, 21:04
 
