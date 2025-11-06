https://ria.ru/20251106/putin-2053294682.html
Путин рассказал о спортсмене, перепутавшем немецкий и английский языки
Путин рассказал о спортсмене, перепутавшем немецкий и английский языки - РИА Новости, 06.11.2025
Путин рассказал о спортсмене, перепутавшем немецкий и английский языки
Президент России Владимир Путин вспомнил случай из жизни про спортсмена, который перепутал занятия по немецкому и английскому языку.
россия
владимир путин
спорт
россия
Путин о сложностях совмещения спорта и учебы
«Пришел на занятия по немецкому языку. Полчаса отсидел, понял, что там английский»
Путин рассказал, как сложно студентам совмещать спорт и учебу
Путин рассказал о спортсмене, перепутавшем немецкий и английский языки
Путин вспомнил случай из жизни спортсмена, перепутавшего немецкий и английский