Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили
Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили - РИА Новости, 06.11.2025
Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили
Президент России Владимир Путин заметил, что не смог бы выполнить норматив мастера спорта, если бы в свое время за всё нужно было платить. РИА Новости, 06.11.2025
Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили
Путин заявил, что не стал бы мастером спорта, если бы надо было за все платить