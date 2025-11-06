Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053293125.html
Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили
Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили - РИА Новости, 06.11.2025
Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили
Президент России Владимир Путин заметил, что не смог бы выполнить норматив мастера спорта, если бы в свое время за всё нужно было платить. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:40:00+03:00
2025-11-06T20:40:00+03:00
россия
самара
владимир путин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053283071_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_83a2f03ebe5b10a317c73c2e1f68f8bb.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053289552.html
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053283071_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_f929783db2c84b6255cd0405b595243b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самара, владимир путин, спорт
Россия, Самара, Владимир Путин, Спорт
Путин заявил, что не был бы мастером спорта, если бы тогда за все платили

Путин заявил, что не стал бы мастером спорта, если бы надо было за все платить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заметил, что не смог бы выполнить норматив мастера спорта, если бы в свое время за всё нужно было платить.
Глава российского государства проводит в четверг в Самаре заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. В ходе выступления Путин заявил, что нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с детскими соревнованиями.
«
"Я всю жизнь спортом занимался, и регион платил за поездки. Да, может быть, в общих вагонах, но ездили, не в плацкарте даже, а в общем вагоне. Бесплатно всё было. Мои родители не платили. Если бы им нужно было платить что-то, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта", - сказал Путин в ходе заседания.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия — спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин рассказал о своем спортивном прошлом
Вчера, 20:32
 
РоссияСамараВладимир ПутинСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала