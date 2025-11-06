Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов - РИА Новости, 06.11.2025
20:05 06.11.2025
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов

Путин поручил предусмотреть особые условия для образования юных спортсменов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре. Архивное фото
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть особые условия для качественного образования юных спортсменов.
"Чего бы нужно добиваться, чего бы нужно добиться - это чтобы учеба была организована для таких спортсменов, для молодых людей, особенно для подростков, на особых условиях. Надо создать условия для того, чтобы они могли получать нормальное образование", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин поручил расширить права Минспорта на присвоение статуса Федерация
