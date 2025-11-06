https://ria.ru/20251106/putin-2053286522.html
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов
Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть особые условия для качественного образования юных спортсменов. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:05:00+03:00
2025-11-06T20:05:00+03:00
2025-11-06T20:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053276794_0:34:3580:2048_1920x0_80_0_0_f65acacb67cb8f7c0909b1a441d9d037.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053285959.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053276794_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_c593cf7bca87db1fc62494f9da5c8911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов
Путин поручил предусмотреть особые условия для образования юных спортсменов
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть особые условия для качественного образования юных спортсменов.
"Чего бы нужно добиваться, чего бы нужно добиться - это чтобы учеба была организована для таких спортсменов, для молодых людей, особенно для подростков, на особых условиях. Надо создать условия для того, чтобы они могли получать нормальное образование", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.