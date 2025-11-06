Путин поручил предусмотреть особые условия для образования спортсменов

"Чего бы нужно добиваться, чего бы нужно добиться - это чтобы учеба была организована для таких спортсменов, для молодых людей, особенно для подростков, на особых условиях. Надо создать условия для того, чтобы они могли получать нормальное образование", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.