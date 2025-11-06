Рейтинг@Mail.ru
20:02 06.11.2025 (обновлено: 23:42 06.11.2025)
Путин поручил расширить права Минспорта на присвоение статуса Федерация
Путин поручил расширить права Минспорта на присвоение статуса Федерация
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил дать министерству спорта право разрешать спортивным организациям называться Федерацией.
"Можно предоставить просто Минспорту, мне кажется, право принимать решения по этим вопросам (спортивным организациям называться Федерацией - ред.), кому разрешать соответствующие наименования, а кому нет", - сказал глава государства в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин попросил Минспорт проанализировать требования для получения разрядов
28 мая, 21:34
 
