https://ria.ru/20251106/putin-2053285959.html
Путин поручил расширить права Минспорта на присвоение статуса Федерация
Путин поручил расширить права Минспорта на присвоение статуса Федерация - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил расширить права Минспорта на присвоение статуса Федерация
Президент РФ Владимир Путин предложил дать министерству спорта право разрешать спортивным организациям называться Федерацией. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:02:00+03:00
2025-11-06T20:02:00+03:00
2025-11-06T23:42:00+03:00
спорт
россия
владимир путин
министерство спорта рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053224808_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_2c3ebbc2356c2caefe6535aac2062268.jpg
https://rsport.ria.ru/20250528/putin-2019664645.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053224808_25:0:948:692_1920x0_80_0_0_d2608d1df4a8ecc134a3ce0dbcc9aebd.jpg
Путин на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта
Путин на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта
2025-11-06T20:02
true
PT122M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, владимир путин, министерство спорта рф
Спорт, Россия, Владимир Путин, Министерство спорта РФ
Путин поручил расширить права Минспорта на присвоение статуса Федерация
Путин поручил дать Минспорту право называть спорторганизации Федерациями