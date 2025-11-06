https://ria.ru/20251106/putin-2053282943.html
Путин: регионы должны покрывать часть расходов на детских соревнованиях
Путин: регионы должны покрывать часть расходов на детских соревнованиях - РИА Новости, 06.11.2025
Путин: регионы должны покрывать часть расходов на детских соревнованиях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы должны брать на себя часть расходов, связанных с выступлениями детей на соревнованиях. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:50:00+03:00
2025-11-06T19:50:00+03:00
2025-11-06T19:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053281966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: регионы должны покрывать часть расходов на детских соревнованиях
Путин: регионы должны брать на себя часть расходов на детских соревнованиях
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы должны брать на себя часть расходов, связанных с выступлениями детей на соревнованиях.
"Надо синхронизировать эту работу (в части расходов за детские соревнования - ред.) с регионами. Я прошу губернаторов, которые здесь присутствуют, и тех, которые нас будут слышать, нужно обеспечить эту часть, эту составляющую финансовой нагрузки. Нужно, чтобы регионы брали что-то на себя", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.