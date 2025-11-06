Путин: регионы должны покрывать часть расходов на детских соревнованиях

"Надо синхронизировать эту работу (в части расходов за детские соревнования - ред.) с регионами. Я прошу губернаторов, которые здесь присутствуют, и тех, которые нас будут слышать, нужно обеспечить эту часть, эту составляющую финансовой нагрузки. Нужно, чтобы регионы брали что-то на себя", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.