Путин похвалил работу Народного фронта
Путин похвалил работу Народного фронта
Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Народного фронта, заявив, что его не зря создали в свое время. РИА Новости, 06.11.2025
Путин похвалил работу Народного фронта
Путин: не зря мы создали в свое время Общероссийский народный фронт