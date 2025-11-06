Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил работу Народного фронта - РИА Новости, 06.11.2025
19:48 06.11.2025
Путин похвалил работу Народного фронта
Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Народного фронта, заявив, что его не зря создали в свое время.
россия
самара
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
общество
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
россия, самара, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, общество
Россия, Самара, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт, Общество
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Народного фронта, заявив, что его не зря создали в свое время.
"Еще раз убеждаюсь в том, что не зря мы в свое время создали вот это движение, Общероссийский народный фронт", - обратился Путин к руководителю исполкома Народного фронта Михаилу Кузнецову в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
В четверг Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", выступил на форуме "Россия - спортивная держава", принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Политике не место в спорте, заявил Путин
Россия, Самара, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт, Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
