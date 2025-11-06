https://ria.ru/20251106/putin-2053282107.html
Путин поддержал идею учитывать квалификацию тренеров в новых регионах
Путин поддержал идею учитывать квалификацию тренеров в новых регионах
Президент России Владимир Путин поддержал предложение учитывать в новых регионах квалификацию тренеров, полученную ими в период работы на Украине. РИА Новости, 06.11.2025
общество
россия
украина
владимир путин
спорт
