Нужно обнулить необоснованные взносы на детских соревнованиях, заявил Путин

"Нужно, значит, свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей на эти мероприятия (спортивные детские соревнования - ред.). И там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.