https://ria.ru/20251106/putin-2053281966.html
Нужно обнулить необоснованные взносы на детских соревнованиях, заявил Путин
Нужно обнулить необоснованные взносы на детских соревнованиях, заявил Путин - РИА Новости, 06.11.2025
Нужно обнулить необоснованные взносы на детских соревнованиях, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с детскими соревнованиями. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:45:00+03:00
2025-11-06T19:45:00+03:00
2025-11-06T20:07:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053281709_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_48c3c274ed3c500bdf0616b854517497.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053260628.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053281709_148:0:1588:1080_1920x0_80_0_0_9e1719ecf111baf0a88b36ac2e61bf03.jpg
Путин об обнулении взносов с родителей на спортивных мероприятиях
Базовый минимум должен быть бесплатным, заявил Путин.
Президент считает, что нужно обнулить или свести к минимуму взносы с родителей на спортивных мероприятиях.
2025-11-06T19:45
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Нужно обнулить необоснованные взносы на детских соревнованиях, заявил Путин
Путин: нужно свести к минимуму необоснованные взносы на детских соревнованиях
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с детскими соревнованиями.
"Нужно, значит, свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей на эти мероприятия (спортивные детские соревнования - ред.). И там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.