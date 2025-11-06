Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал справедливым предложение зафиксировать статус первого тренера - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053279246.html
Путин назвал справедливым предложение зафиксировать статус первого тренера
Путин назвал справедливым предложение зафиксировать статус первого тренера - РИА Новости, 06.11.2025
Путин назвал справедливым предложение зафиксировать статус первого тренера
Президент РФ Владимир Путин назвал справедливым предложение нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера, что будет предусматривать в том числе и... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:33:00+03:00
2025-11-06T19:33:00+03:00
спорт
россия
самара
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251106/rossija-2053264388.html
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, россия, самара, владимир путин
Спорт, Россия, Самара, Владимир Путин
Путин назвал справедливым предложение зафиксировать статус первого тренера

Путин назвал справедливым предложение зафиксировать роль первого тренера

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал справедливым предложение нормативно зафиксировать роль и статус первого тренера, что будет предусматривать в том числе и систему поощрения.
"Что касается первого тренера - тоже справедливо", - сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
В ходе выступления президент заявил, что считает правильным отметить того человека, который нашел "звездочку".
В четверг Путин в Самаре собрал заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", выступил на форуме "Россия - спортивная держава", принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В России выстроена система подготовки спортивного резерва, заявил Путин
Вчера, 18:44
 
СпортРоссияСамараВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала