Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах
Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах
Президент России Владимир Путин поручил ФМБА принять участие в медико-биологическом сопровождении школьного и студенческого спорта в РФ. РИА Новости, 06.11.2025
россия
Путин поручил ФМБА участвовать в медсопровождении студенческого спорта