Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах - РИА Новости, 06.11.2025
19:33 06.11.2025
Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах
Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах
общество
россия
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество, россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах

Путин поручил ФМБА участвовать в медсопровождении студенческого спорта

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФМБА принять участие в медико-биологическом сопровождении школьного и студенческого спорта в РФ.
Глава государства обратился к руководителю ФМБА Веронике Скворцовой с вопросом о том, как возможно организовать медико-биологическое сопровождение в более широком масштабе, например, в школах и университетах.
Скворцова ответила, что ФМБА знает, как это сделать, готово принять в этом участие.
"Я вас как раз об этом и хотел попросить", - сказал Путин в ответ на слова Скворцовой в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Контроль за качеством работы тренера должен быть очевидным, заявил Путин
Заголовок открываемого материала