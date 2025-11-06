Путин поручил ФМБА принять участие в медсопровождении спорта в школах

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФМБА принять участие в медико-биологическом сопровождении школьного и студенческого спорта в РФ.

Скворцова ответила, что ФМБА знает, как это сделать, готово принять в этом участие.