Путин поручил продумать систему сертификации детских тренеров
Президент России Владимир Путин поручил министерству спорта РФ продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. РИА Новости, 06.11.2025
Путин о системе сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров
"Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди".
Путин поручил продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров.
