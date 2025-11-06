Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил продумать систему сертификации детских тренеров - РИА Новости, 06.11.2025
19:31 06.11.2025
Путин поручил продумать систему сертификации детских тренеров
Путин поручил продумать систему сертификации детских тренеров - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил продумать систему сертификации детских тренеров
Президент России Владимир Путин поручил министерству спорта РФ продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. РИА Новости, 06.11.2025
2025
Путин о системе сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров
"Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди". Путин поручил продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров.
спорт, россия, владимир путин
Спорт, Россия, Владимир Путин
Путин поручил продумать систему сертификации детских тренеров

Путин поручил Минспорту проработать систему сертификации детских тренеров

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству спорта РФ продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров.
"Здесь какая-то система должна быть сертификации, подтверждения квалификации… Надо подумать обязательно", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
