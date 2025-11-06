Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053264019.html
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, ФМБА и регионам заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:42:00+03:00
2025-11-06T18:42:00+03:00
россия
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053262707_0:342:3031:2047_1920x0_80_0_0_4b8837d48daf854f5558f6aed093e1f1.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053263829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053262707_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_98d0bca992a6be14a28db54c31f9c344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины

Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта" в Самаре
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта" в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, ФМБА и регионам заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года.
"Задачи во врачебно-физкультурной деятельности, в спорте, в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству, федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионам", - сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин назвал общую задачу школьных медработников и учителей
Вчера, 18:41
 
РоссияВладимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала