Путин назвал общую задачу школьных медработников и учителей

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал общей задачей школьных медработников и учителей всестороннее и гармоничное физическое развитие детей.
"Здоровье, как основной ориентир развития спорта и продвижения ценностей физической культуры среди молодежи, обязывает к качественному медицинскому сопровождению занятий. Всестороннее гармоничное физическое развитие детей – общая задача школьных медработников и учителей", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
В четверг Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", выступил на форуме "Россия - спортивная держава", принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.