Путин предложил учредить номинацию для меценатов детского спорта
Путин предложил учредить номинацию для меценатов детского спорта
2025-11-06T18:40:00+03:00
россия
общество, россия, владимир путин
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учредить в рамках Национальной спортивной премии номинацию для меценатов детского спорта.
"Полагаю, специальную номинацию для меценатов спорта, благотворителей нужно учредить и в рамках Национальной спортивной премии", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент высоко оценил, что в организации детских спортивных праздников и состязаний активно участвуют представители отечественного бизнеса, и подчеркнул, что такие инициативы будут поощряться.