Рейтинг@Mail.ru
Путин ознакомился с проектом центра по адаптивному спорту - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 06.11.2025 (обновлено: 18:35 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/putin-2053261680.html
Путин ознакомился с проектом центра по адаптивному спорту
Путин ознакомился с проектом центра по адаптивному спорту - РИА Новости, 06.11.2025
Путин ознакомился с проектом центра по адаптивному спорту
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Самары ознакомился с проектом демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:34:00+03:00
2025-11-06T18:35:00+03:00
самара
россия
самарская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053261511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77b85c3e203bc1b7cdea8a8703259c67.jpg
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053261097.html
https://ria.ru/20251106/putin-2053260801.html
https://ria.ru/20251106/putin-2053259993.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин в демонстрационно-просветительском центре по адаптивному спорту
Владимиру Путину презентовали демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
2025-11-06T18:34
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053261511_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_859efd2526ba389e924f49e6dfada3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самара, россия, самарская область, владимир путин
Самара, Россия, Самарская область, Владимир Путин
Путин ознакомился с проектом центра по адаптивному спорту

Путин ознакомился с проектом демонстрационного центра по адаптивному спорту

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Самары ознакомился с проектом демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту.
Главе государства рассказали, что самый популярный вид спорта у людей с ограничениями по здоровью и, в частности, у получивших ранения участников СВО - это хоккей.
Президент РФ Владимир Путин общается со спортсменами во время осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса Орбита в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Дети должны с удовольствием идти на урок физкультуры в школе, заявил Путин
Вчера, 18:32
Также президенту продемонстрировали возможности для занятия адаптивным боксом. Один из организаторов центра по адаптивному спорту, руководитель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская рассказала, что в следующем году планируются первые международные соревнования по парабоксу. Путин поприветствовал юного парабоксера, демонстрировавшего оборудование для занятия этим видом спорта, и расписался на память на его боксерской перчатке.
Также Путину показали, как занимаются настольным теннисом люди с поражением зрения, представили оборудование для биатлона с наведением стрелкового оружия по слуху, показали коляски для занятия баскетболом.
В соответствии с поручением президента подобные демонстрационно-просветительские центры (ДПЦ) по адаптивному спорту должны быть открытым во всех субъектах РФ. Первый региональный центр создает в Самаре Паралимпийский комитет совместно с общероссийским движением "Здоровое Отечество" и правительством Самарской области.
На площадке центра представлены более 30 дисциплин адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, для слепых, для лиц с интеллектуальными нарушениями, для людей с другими заболеваниями. В центре размещено порядка 300 единиц спортивного оборудования и инвентаря.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, заявил Путин
Вчера, 18:30
Презентация этого центра проходит в Самаре на полях форума "Россия - спортивная держава", презентация включает уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в них участвуют ветераны СВО, добившиеся высоких результатов в адаптивном спорте, чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
ДПЦ является эффективным инструментом для информирования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья о возможностях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в реабилитации и социализации. Это позволит привлечь больше людей с ограничениями по здоровью в систематические занятия спортом.
Целевой аудиторией ДПЦ может быть широкий круг лиц различного возраста и уровня подготовки, включая детей-инвалидов, ветеранов СВО, также квалифицированных спортсменов-инвалидов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Доля детей, занимающихся спортом, превышает 93 процента, сообщил Путин
Вчера, 18:26
 
СамараРоссияСамарская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала