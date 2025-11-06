Путин ознакомился с проектом центра по адаптивному спорту

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Самары ознакомился с проектом демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту.

Главе государства рассказали, что самый популярный вид спорта у людей с ограничениями по здоровью и, в частности, у получивших ранения участников СВО - это хоккей.

Также президенту продемонстрировали возможности для занятия адаптивным боксом. Один из организаторов центра по адаптивному спорту, руководитель движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская рассказала, что в следующем году планируются первые международные соревнования по парабоксу. Путин поприветствовал юного парабоксера, демонстрировавшего оборудование для занятия этим видом спорта, и расписался на память на его боксерской перчатке.

Также Путину показали, как занимаются настольным теннисом люди с поражением зрения, представили оборудование для биатлона с наведением стрелкового оружия по слуху, показали коляски для занятия баскетболом.

В соответствии с поручением президента подобные демонстрационно-просветительские центры (ДПЦ) по адаптивному спорту должны быть открытым во всех субъектах РФ . Первый региональный центр создает в Самаре Паралимпийский комитет совместно с общероссийским движением "Здоровое Отечество" и правительством Самарской области

На площадке центра представлены более 30 дисциплин адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, для слепых, для лиц с интеллектуальными нарушениями, для людей с другими заболеваниями. В центре размещено порядка 300 единиц спортивного оборудования и инвентаря.

Презентация этого центра проходит в Самаре на полях форума "Россия - спортивная держава", презентация включает уроки и мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в них участвуют ветераны СВО, добившиеся высоких результатов в адаптивном спорте, чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

ДПЦ является эффективным инструментом для информирования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья о возможностях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в реабилитации и социализации. Это позволит привлечь больше людей с ограничениями по здоровью в систематические занятия спортом.