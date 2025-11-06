Рейтинг@Mail.ru
18:33 06.11.2025 (обновлено: 19:09 06.11.2025)
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг
Президент России Владимир Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах. РИА Новости, 06.11.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах.
"Знаю, сейчас в ряде спортивных регионов создаются школьные спортивные лиги… Создают целые группы команд, которые будут соревноваться друг с другом. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации. Прошу не затягивать этот процесс", - сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
Глава государства попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова позже более подробно рассказать об инициативе.
