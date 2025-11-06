https://ria.ru/20251106/putin-2053261317.html
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг
Президент России Владимир Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:33:00+03:00
2025-11-06T18:33:00+03:00
2025-11-06T19:09:00+03:00
Путин: школьные спортивные лиги должны быть во всех субъектах Федерации
Школьные спортивные лиги должны быть созданы во всех субъектах Федерации – Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта
Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта