Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, заявил Путин

"Важнейшая роль отводится школе, учителям физкультуры. Важно поддержать их авторитет и создавать максимум возможностей для содержательной и результативной работы - от сокращения формальной отчетности до обеспечения современных условий труда", - сказал российский лидер на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.