Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, заявил Путин
Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, снизить их административную нагрузку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:30:00+03:00
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, снизить их административную нагрузку, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прилетел в Самару в четверг.
"Важнейшая роль отводится школе, учителям физкультуры. Важно поддержать их авторитет и создавать максимум возможностей для содержательной и результативной работы - от сокращения формальной отчетности до обеспечения современных условий труда", - сказал российский лидер на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.