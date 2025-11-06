https://ria.ru/20251106/putin-2053260628.html
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить задачу по синхронизации деятельности систем спорта, здравоохранения и просвещения. РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения
Путин поручил правительству обеспечить синхронизацию спорта и здравоохранения