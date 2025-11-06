Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053260628.html
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения - РИА Новости, 06.11.2025
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить задачу по синхронизации деятельности систем спорта, здравоохранения и просвещения. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:29:00+03:00
2025-11-06T18:29:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053248006_667:478:3148:1874_1920x0_80_0_0_3be667ff78021474e0ac0358a86db557.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053259993.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053248006_740:242:3148:2048_1920x0_80_0_0_4b2026967cfb82e9741636e460c90ac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения

Путин поручил правительству обеспечить синхронизацию спорта и здравоохранения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить задачу по синхронизации деятельности систем спорта, здравоохранения и просвещения.
"Предлагается синхронизировать деятельность системы здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. Прошу правительство обеспечить решение этой задачи, в том числе с привлечением наших ведущих научных организаций, национального центра спортивной медицины. Разработать соответствующие ориентиры и показатели, методики и критерии оценки для всех, кто отвечает за образование и физическое воспитание детей, за охрану их здоровья", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Доля детей, занимающихся спортом, превышает 93 процента, сообщил Путин
Вчера, 18:26
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала