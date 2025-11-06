https://ria.ru/20251106/putin-2053259860.html
Путин призвал системно мониторить спортивные результаты детей
Путин призвал системно мониторить спортивные результаты детей - РИА Новости, 06.11.2025
Путин призвал системно мониторить спортивные результаты детей
Важно системно мониторить спортивные результаты детей, формировать учебно-тренировочные планы с учетом их особенностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:26:00+03:00
2025-11-06T18:26:00+03:00
2025-11-06T18:27:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053248006_667:478:3148:1874_1920x0_80_0_0_3be667ff78021474e0ac0358a86db557.jpg
https://rsport.ria.ru/20250528/sport-2019662175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053248006_740:242:3148:2048_1920x0_80_0_0_4b2026967cfb82e9741636e460c90ac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал системно мониторить спортивные результаты детей
Путин заявил о необходимости системно мониторить спортивные результаты детей