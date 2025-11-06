Владимир Путин в Самаре проводит заседание по вопросу "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта"

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, где дал поручения по развитию физкультуры и спорта, призвав сделать их привлекательными для молодежи.

"Занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными. Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию", — сказал он.

Глава государства счел важным признать авторитет школьных учителей физкультуры по этому вопросу, а также снизить их административную нагрузку:

« "Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались". Владимир Путин президент России президент России

Кроме того, президент поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах. При этом важно системно отслеживать спортивные результаты детей, формируя учебно-тренировочные планы с учетом их особенностей, подчеркнул он. Долю детей в России , систематически занимающихся спортом, Путин оценил в 93 процента.

Он также призвал свести к минимуму для родителей необоснованные взносы на соревнования, а регионы — взять на себя часть расходов:

« "И там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными". Владимир Путин президент России президент России

Для членов сборных команд Путин предложил предусмотреть особые условия поступления в вузы.

Правительству глава государства поручил обеспечивать контроль за качеством спортивных услуг, оказываемых детям. Он призвал синхронизировать работу систем спорта, здравоохранения и просвещения. При этом министры, ФМБА и регионы должны будут заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года.

Путин также одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов.

Следующее заседание совета президент предложил посвятить вопросам развития системы соревнований в России.

Путин прилетел в Самару в четверг. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", где осмотрел баскетбольную площадку и каток, а также пообщался с юными фигуристами.

Затем Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в различных регионах, среди них:

тренировочный центр подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште;

волейбольный центр в Улан-Удэ;

дворец единоборств в Ижевске;

Академия настольного тенниса в Оренбурге;

Центр развития футбола в Казани;

спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре.

