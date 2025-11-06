Путин дал поручения по развитию физкультуры и спорта

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, где дал поручения по развитию физкультуры и спорта, призвав сделать их привлекательными для молодежи.
"Занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными. Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию", — сказал он.
Глава государства счел важным признать авторитет школьных учителей физкультуры по этому вопросу, а также снизить их административную нагрузку:
«
"Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались".
Кроме того, президент поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах. При этом важно системно отслеживать спортивные результаты детей, формируя учебно-тренировочные планы с учетом их особенностей, подчеркнул он. Долю детей в России, систематически занимающихся спортом, Путин оценил в 93 процента.
Он также призвал свести к минимуму для родителей необоснованные взносы на соревнования, а регионы — взять на себя часть расходов:
«
"И там, где проводятся соревнования, связанные с разрядами, или отборочные к ним, они, конечно, должны быть бесплатными".
Для членов сборных команд Путин предложил предусмотреть особые условия поступления в вузы.
Правительству глава государства поручил обеспечивать контроль за качеством спортивных услуг, оказываемых детям. Он призвал синхронизировать работу систем спорта, здравоохранения и просвещения. При этом министры, ФМБА и регионы должны будут заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года.
Путин также одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов.
Следующее заседание совета президент предложил посвятить вопросам развития системы соревнований в России.
Путин прилетел в Самару в четверг. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", где осмотрел баскетбольную площадку и каток, а также пообщался с юными фигуристами.
Затем Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в различных регионах, среди них:
- тренировочный центр подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште;
- волейбольный центр в Улан-Удэ;
- дворец единоборств в Ижевске;
- Академия настольного тенниса в Оренбурге;
- Центр развития футбола в Казани;
- спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре.
После этого президент прибыл на форум "Россия — спортивная держава", где выступил против политизирования спорта, а также уделил внимание теме развития доступной инфраструктуры в этой сфере. Путин заверил, что власти продолжат уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков.