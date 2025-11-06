https://ria.ru/20251106/putin-2053246994.html
Путин призвал к взаимодействию народов на основе равноправия
Путин призвал к взаимодействию народов на основе равноправия - РИА Новости, 06.11.2025
Путин призвал к взаимодействию народов на основе равноправия
Россия выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия и соблюдения интересов друг друга, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.11.2025
россия
самара
владимир путин
