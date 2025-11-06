Рейтинг@Mail.ru
06.11.2025
Справиться с вызовами современного мира можно только вместе, заявил Путин
17:37 06.11.2025
Справиться с вызовами современного мира можно только вместе, заявил Путин
россия, самара, владимир путин
Россия, Самара, Владимир Путин
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Справиться со многими вызовами современного мира можно только вместе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прилетел в Самару в четверг.
"Понимаем, что справиться со многими вызовами современного мира можно лишь вместе", - сказал российский лидер на международном форуме "Россия - спортивная держава".
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
Путину представили новые спортивные объекты в регионах - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
РоссияСамараВладимир Путин
 
 
