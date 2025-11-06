Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с представителями бизнеса - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 06.11.2025 (обновлено: 17:17 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/putin-2053235665.html
Путин встретился с представителями бизнеса
Путин встретился с представителями бизнеса - РИА Новости, 06.11.2025
Путин встретился с представителями бизнеса
Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T17:16:00+03:00
2025-11-06T17:17:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_d84cf3b2ca6858508a36dc7e74ee72a0.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050093876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин встретился с представителями бизнеса

Путин рассказал о встрече с представителями бизнеса в Москве накануне вечером

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит
Президент РФ Владимир Путин проводит - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса.
«
"Я вчера встречался с представителями бизнеса уже достаточно поздно, но тем не менее мы смогли поговорить. (Представители бизнеса - ред.), которые помогают в работе фонда, который мы называем Олимпийским. Но знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов", - сказал Путин в ходе открытия новых спортивных объектов в России.
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин отметил вклад бизнеса в поддержку семей с детьми
23 октября, 15:06
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала