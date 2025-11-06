https://ria.ru/20251106/putin-2053222348.html
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава", заявил Песков
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава", заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2025
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава", заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре, а также осмотрит выставку, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:31:00+03:00
2025-11-06T16:31:00+03:00
2025-11-06T16:31:00+03:00
россия
самара
владимир путин
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053221538.html
россия
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самара, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Самара, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава", заявил Песков
Песков: Путин выступит на форуме "Россия — спортивная держава" в Самаре