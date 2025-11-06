Рейтинг@Mail.ru
16:31 06.11.2025
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава", заявил Песков
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава", заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре, а также осмотрит выставку, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
россия, самара, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Самара, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава", заявил Песков

Песков: Путин выступит на форуме "Россия — спортивная держава" в Самаре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре, а также осмотрит выставку, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Путин посетит Самару, где проходит форум "Россия - спортивная держава".
"Путин выступит на этом форуме, потом он посмотрит выставку. Выставка будет, сейчас я скажу. Это центр по адаптивному спорту в Самаре", - сказал Песков журналистам.
Россия Самара Владимир Путин Дмитрий Песков Общество
 
 
