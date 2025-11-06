https://ria.ru/20251106/putin-2053221538.html
Путин в Самаре примет участие в открытии спортивных объектов, заявил Песков
Путин в Самаре примет участие в открытии спортивных объектов, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в Самаре в режиме видеоконференции примет участие в открытии спортивных объектов в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.11.2025
