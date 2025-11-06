Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами стран Центральной Азии
13:19 06.11.2025
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин часто общается с лидерами стран Центральной Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2025
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами стран Центральной Азии

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин часто общается с лидерами стран Центральной Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Понимаете, на самом деле президент Путин достаточно часто с ними общается. И мы далеко не каждый раз сообщаем об этих разговорах. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что у Путина на постоянной основе проходит общение с лидерами Центральной Азии", - сказал Песков журналистам.
Песков рассказал о отношениях России со странами Центральной Азии
