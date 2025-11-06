https://ria.ru/20251106/putin-2053179376.html
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами стран Центральной Азии
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин часто общается с лидерами стран Центральной Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2025
