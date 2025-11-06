Рейтинг@Mail.ru
Решения по посланию Путина пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/putin-2053098670.html
Решения по посланию Путина пока нет, заявил Песков
Решения по посланию Путина пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2025
Решения по посланию Путина пока нет, заявил Песков
Решения по посланию президента РФ в 2025 году пока нет, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Ведомости". РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:53:00+03:00
2025-11-06T03:53:00+03:00
россия
дмитрий песков
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156343/87/1563438768_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f945cc4d4e2b494bfc7222e3c8d3634b.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053069655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156343/87/1563438768_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_7a4b4cac0a6c4871fde5ce4ccd0b7698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, политика, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин
Решения по посланию Путина пока нет, заявил Песков

Песков заявил, что решения по посланию президента в 2025 году пока нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Решения по посланию президента РФ в 2025 году пока нет, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Ведомости".
"Это (оглашение послания Федеральному собранию) зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос газеты о том, планируется ли в 2025 году послание президента Федеральному собранию.
Также Песков отметил, что прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, планируется на середину декабря.
Путин: В документах западных спецслужб прямо говорится о задаче раскачки России изнутри - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России
Вчера, 21:59
 
РоссияДмитрий ПесковПолитикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала