Решения по посланию Путина пока нет, заявил Песков
Решения по посланию Путина пока нет, заявил Песков
Решения по посланию президента РФ в 2025 году пока нет, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете "Ведомости". РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:53:00+03:00
Песков заявил, что решения по посланию президента в 2025 году пока нет