Ученый рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Шесть тысяч километров железнодорожного полотна потребуется проложить, чтобы соединить железные дороги России и США через потенциальный тоннель под Беринговым проливом, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской предусматривает только железнодорожные пути в виду высокой эффективности поездов, ранее сообщил Разбегин.

"Для того, чтобы соединить североамериканскую и евразийскую железнодорожные сети, нужно проложить порядка четырех тысяч километров дороги у нас и около двух тысяч на Аляске, в целом, шесть тысяч километров. И это еще 35-40 миллиардов долларов, но это очень усредненные цифры", - сказал Разбегин.

По словам ученого, тоннель может стать новой транспортно-логистической магистралью, которая объединит в единую сеть практически все железные дороги мира.

Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.

По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.