Ученый рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США
08:17 06.11.2025 (обновлено: 08:36 06.11.2025)
Ученый рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США
Ученый рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США
Шесть тысяч километров железнодорожного полотна потребуется проложить, чтобы соединить железные дороги России и США через потенциальный тоннель под Беринговым... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T08:17:00+03:00
2025-11-06T08:36:00+03:00
РИА Новости
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Ученый рассказал о сложности проекта тоннеля между Россией и США

Разбегин: проект тоннеля между Чукоткой и Аляской потребует шесть тысяч км

Берингов пролив. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Шесть тысяч километров железнодорожного полотна потребуется проложить, чтобы соединить железные дороги России и США через потенциальный тоннель под Беринговым проливом, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской предусматривает только железнодорожные пути в виду высокой эффективности поездов, ранее сообщил Разбегин.
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
4 ноября, 09:52
"Для того, чтобы соединить североамериканскую и евразийскую железнодорожные сети, нужно проложить порядка четырех тысяч километров дороги у нас и около двух тысяч на Аляске, в целом, шесть тысяч километров. И это еще 35-40 миллиардов долларов, но это очень усредненные цифры", - сказал Разбегин.
По словам ученого, тоннель может стать новой транспортно-логистической магистралью, которая объединит в единую сеть практически все железные дороги мира.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
Мыс Дежнева на Чукотке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
4 ноября, 05:16
 
АляскаРоссияБерингов проливКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
