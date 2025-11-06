Рейтинг@Mail.ru
Приговор по делу о теракте на Крымском мосту огласят 27 ноября
16:15 06.11.2025 (обновлено: 16:20 06.11.2025)
Приговор по делу о теракте на Крымском мосту огласят 27 ноября
Приговор по делу о теракте на Крымском мосту огласят 27 ноября
Южный окружной военный суд назначил на 27 ноября приговор по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил журналистам представитель суда. РИА Новости, 06.11.2025
происшествия, керченский пролив, украина, василий малюк, служба безопасности украины, теракт на крымском мосту
Происшествия, Керченский пролив, Украина, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Теракт на Крымском мосту
Приговор по делу о теракте на Крымском мосту огласят 27 ноября

Приговор по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году огласят 27 ноября

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил на 27 ноября приговор по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил журналистам представитель суда.
Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян*, Георгий Азатьян*, Олег Антипов*, Александр Былин*, Владимир Злоба*, Дмитрий Тяжелых*, Роман Соломко* и Артур Терчанян*. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко* и Терчаняну* также вменяют контрабанду взрывных устройств.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года. Свою вину подсудимые не признают, дело слушается в закрытом режиме.
"27 ноября в 11.00 состоится оглашение приговора по уголовному делу, связанному с терактом на Крымском мосту", - сказал представитель суда.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк* и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк* с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемым в теракте на Крымском мосту
29 октября, 18:54
 
