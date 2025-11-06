Рейтинг@Mail.ru
Жителю Белгорода вынесли приговор за избиение малолетнего пасынка
15:26 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/prigovor-2053202172.html
Жителю Белгорода вынесли приговор за избиение малолетнего пасынка
Жителю Белгорода вынесли приговор за избиение малолетнего пасынка
происшествия, белгород, россия
Происшествия, Белгород, Россия
Жителю Белгорода вынесли приговор за избиение малолетнего пасынка

Жителя Белгорода приговорили к 6,5 года колонии за избиение малолетнего пасынка

БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода приговорил 25-летнего местного жителя к 6,5 годам колонии за избиение малолетнего пасынка, сообщает областная прокуратура в своём Telegram-канале.
Как установил суд, вечером 31 мая 2025 года 25-летний пьяный местный житель был дома с пасынком. Ребенок плакал и мешал мужчине спать. Отчим взял его на руки, чтобы уложить спать, но не удержал и уронил вниз головой. Желая прекратить плач, мужчина несколько раз ударил ребенка кулаком по телу, затем уснул.
Отмечается, что скорую помощь вызвала соседка, которую попросила прийти мать ребенка. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
Суд признал 25-летнего мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ.
«
"Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
