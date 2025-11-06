Жителю Белгорода вынесли приговор за избиение малолетнего пасынка

Как установил суд, вечером 31 мая 2025 года 25-летний пьяный местный житель был дома с пасынком. Ребенок плакал и мешал мужчине спать. Отчим взял его на руки, чтобы уложить спать, но не удержал и уронил вниз головой. Желая прекратить плач, мужчина несколько раз ударил ребенка кулаком по телу, затем уснул.