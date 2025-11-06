https://ria.ru/20251106/prigovor-2053202172.html
Свердловский районный суд Белгорода приговорил 25-летнего местного жителя к 6,5 годам колонии за избиение малолетнего пасынка, сообщает областная прокуратура
Жителю Белгорода вынесли приговор за избиение малолетнего пасынка
Жителя Белгорода приговорили к 6,5 года колонии за избиение малолетнего пасынка
БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости.
Свердловский районный суд Белгорода приговорил 25-летнего местного жителя к 6,5 годам колонии за избиение малолетнего пасынка, сообщает областная прокуратура в своём Telegram-канале
Как установил суд, вечером 31 мая 2025 года 25-летний пьяный местный житель был дома с пасынком. Ребенок плакал и мешал мужчине спать. Отчим взял его на руки, чтобы уложить спать, но не удержал и уронил вниз головой. Желая прекратить плач, мужчина несколько раз ударил ребенка кулаком по телу, затем уснул.
Отмечается, что скорую помощь вызвала соседка, которую попросила прийти мать ребенка. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
Суд признал 25-летнего мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ
"Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.