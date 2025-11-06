Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/prigovor-2053192176.html
В Чувашии вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими
В Чувашии вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими - РИА Новости, 06.11.2025
В Чувашии вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими
Пьяный водитель, на скорости 120 километров в час опрокинувший машину с друзьями, в результате чего двое из них погибли, осужден на 12 лет колонии-поселения,... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T14:35:00+03:00
2025-11-06T14:35:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251026/chuvashiya-2050767718.html
https://ria.ru/20250819/chuvashija-2036286187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чувашии вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими

В Чувашии осудили пьяного водителя, опрокинувшего машину с друзьями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя – РИА Новости. Пьяный водитель, на скорости 120 километров в час опрокинувший машину с друзьями, в результате чего двое из них погибли, осужден на 12 лет колонии-поселения, сообщило МВД Чувашии.
ДТП произошло поздно вечером 31 марта возле села Вутабоси Канашского муниципального округа. Автомобиль Honda Civic съехал в кювет и опрокинулся, 2 пассажира погибли на месте происшествия, еще двое получили тяжелые травмы.
Пьяный водитель на иномарке насмерть сбил пожилую женщину и подростка - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Чувашии насмерть сбили женщину и подростка на пешеходном переходе
26 октября, 19:10
«

"Как было установлено отделом по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии, за рулем иномарки находился 26-летний хозяин машины, который перед аварией разогнался до скорости 120 километров в час. В крови водителя при исследовании был обнаружен алкоголь, выявлено состояние опьянения. Всего в салоне машины было 6 человек, друзья поехали кататься после того, как отметили рождение дочери у одного из них", - говорится в сообщении.

Доводы защиты, что обвиняемый не был за рулем, а переместился в сторону водительского места после опрокидывания, опровергаются показаниями сотрудников МЧС.
Мужчина признан виновным по части 6 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
"Канашский районный суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - добавили в МВД.
ДТП с участием рейсового автобуса в деревне Чербай в Чувашии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Чувашии пьяный водитель врезался в автобус
19 августа, 13:56
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала