В Чувашии вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими
В Чувашии вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими - РИА Новости, 06.11.2025
В Чувашии вынесли приговор виновнику пьяного ДТП с погибшими
Пьяный водитель, на скорости 120 километров в час опрокинувший машину с друзьями, в результате чего двое из них погибли, осужден на 12 лет колонии-поселения,... РИА Новости, 06.11.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя – РИА Новости. Пьяный водитель, на скорости 120 километров в час опрокинувший машину с друзьями, в результате чего двое из них погибли, осужден на 12 лет колонии-поселения, сообщило МВД Чувашии.
ДТП произошло поздно вечером 31 марта возле села Вутабоси Канашского муниципального округа. Автомобиль Honda Civic съехал в кювет и опрокинулся, 2 пассажира погибли на месте происшествия, еще двое получили тяжелые травмы.
«
"Как было установлено отделом по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии, за рулем иномарки находился 26-летний хозяин машины, который перед аварией разогнался до скорости 120 километров в час. В крови водителя при исследовании был обнаружен алкоголь, выявлено состояние опьянения. Всего в салоне машины было 6 человек, друзья поехали кататься после того, как отметили рождение дочери у одного из них", - говорится в сообщении.
Доводы защиты, что обвиняемый не был за рулем, а переместился в сторону водительского места после опрокидывания, опровергаются показаниями сотрудников МЧС
.
Мужчина признан виновным по части 6 статьи 264 УК РФ
(Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
"Канашский районный суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - добавили в МВД.